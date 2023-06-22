В Подмосковье к 2024 году реализуют импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей

Благодаря реализации проектов в регионе создадут более 1,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. рабочих мест создадут в Московской области к 2024 году благодаря реализации девяти проектов по импортозамещению в сфере агропромышленного комплекса. Суммарный объем инвестиций по этим проектам оценивается в 15 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Так, в городском округе Раменский планируют модернизацию завода по производству снеков, а в Красногорске построят новую сыроварню на 165 млн рублей инвестиций. В городском округе Серебряные Пруды проектируют завод по производству готовых блюд: салаты, сэндвичи, супы, паштеты на 3,5 млрд рублей инвестиций", - привели в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе уточнили, что в регионе к 2024 году будут реализованы девять импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 15 млрд рублей. Благодаря их запуску будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.