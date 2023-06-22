Парламент Молдавии одобрил кредитное соглашение с МБРР на €92 млн

Также республика получила от Международного банка реконструкции и развития грант в размере $25 млн

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в четверг кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на сумму в €92 млн.

"Молдавия получит от МБРР грант в размере $25 млн и кредит в размере €92,1 млн в качестве бюджетной финансовой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Также депутаты одобрили соглашение с МБРР и Международной ассоциацией развития о получении гранта в размере $9,3 млн для финансирования нужд государственного бюджета, в целях стабилизации и роста экономики, а также для реализации социальных и экономических программ.