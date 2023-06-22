Президент компании Destileria Limtuaco & Co Оливия Лимпе-Ау выразила уверенность, что российские товары обладают хорошими перспективами благодаря своему качеству

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Филиппинские компании выразили заинтересованность в импорте аграрной продукции из России и готовы взаимодействовать с российскими компаниями. К такому выводу пришли участники состоявшегося в Маниле круглого стола "Эффективные каналы сбыта: как успешно работать на рынке Филиппин" в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров, которая завершилась в четверг.

"У нас есть ряд магазинов, и мы планируем расширять бизнес. Хотим импортировать продукцию из России, сейчас появилась уникальная возможность для этого. Надеемся, что здесь мы найдем партнеров с российской стороны, а вы обретете надежных филиппинских партнеров, готовых к сотрудничеству", - сказал управляющий директор компании Two Aces Group Элджон Эйзот.

Президент компании Destileria Limtuaco & Co Оливия Лимпе-Ау выразила уверенность, что российская продукция обладает хорошими перспективами на филиппинском рынке благодаря своему качеству. "Наверное, у нас пока нет длительной истории тесного партнерства между странами. Это означает необходимость определенной настройки логистики, банковских операций, решения проблем, которые могут возникать на тех или иных этапах. Но мы как импортеры желаем взаимодействовать с российскими компаниями. Была рада услышать, что и российские компании заинтересованы в импорте продукции с Филиппин. Это очень важно в выстраивании взаимовыгодных длительных отношений", - указала она.

Объем филиппинского рынка продуктов питания и напитков в 2022 году оценивался в $67 млрд, сообщил модератор круглого стола, директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору компании "Технологии доверия - Консультирование" Константин Тихомиров. "Среди тенденций - рост спроса на импортную продукцию, прежде всего за счет расширения среднего и верхнего классов потребителей. Доля современных форматов торговли также увеличивается - сети и расширяют площади, и запускают новые ретейл-форматы", - сказал он.

Участники круглого стола обратили внимание на трансформацию культуры потребления на Филиппинах. Так, если еще несколько лет назад в структуре спроса на мясо на Филиппинах доля свинины составляла 70%, то сегодня она сократилась до 50% благодаря замещению мясом птицы и говядиной. В стране прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 6-8% в ближайшие годы, что вместе с увеличением численности населения приведет к росту рынка продовольственных товаров, спрогнозировал президент Ассоциации производителей кормов Филиппин Эдвин Мапанао. Среди перспективных продуктов он выделил куриное мясо, морепродукты, а также сырье для производства кормов. "Экономика Филиппин перестраивается, появляются новые бизнес-возможности, однако необходимо адаптироваться и к определенным особенностям нашего рынка. Филиппины - это более 7 тыс. островов, и с точки зрения сбыта это следует учитывать. Нужно понимать нашу географию, образ жизни и в целом лучше узнавать друг друга", - отметил он.

Российские участники

В ходе дискуссии руководители экспортных подразделений таких российских компаний, как "Мираторг", "Черкизово", ГАП "Ресурс", рассказали о своей продукции, которая может быть востребована на филиппинском рынке. "Черкизово" и ГАП "Ресурс" уже отгружали мясо птицы на Филиппины и готовы возобновить поставки. "Из-за ограничений в 2021 году мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный. Филиппинцы сейчас активно потребляют мясо птицы: оно замещает свинину, в связи с чем наблюдается большой спрос на курятину", - указала представитель ГАП "Ресурс" Александра Горбачева.

Деловая миссия российских компаний - экспортеров продовольствия на Филиппины организована Минсельхозом России и федеральным центром "Агроэкспорт". В ней приняли участие 15 ведущих российских компаний-производителей АПК. Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.