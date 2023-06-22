Железнодорожная магистраль Rail Baltica соединит Литву и Польшу в 2028 году

Министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис считает, что страна лидирует в реализации проекта

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Железнодорожные колеи Литвы и Польши будут соединены в рамках проекта строительства международной магистрали Rail Baltica в 2028 году. Об этом в четверг заявил журналистам министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

"Дата, когда с польской стороны рельсы будут уложены до нашей границы, о которой нас информируют партнеры, - это 2028 год", - сказал он.

Министр считает, что Литва лидирует в реализации проекта. "Мы подготовили полотно и уже укладываем рельсы, а соседи строят станции и отдельные объекты и не дошли до прокладки полотна", - утверждал Скуодис.

Прокладываемая железнодорожная магистраль европейского стандарта соединит Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин. Проект, который планировалось завершить в 2026 году, первоначально оценивался в €5,8 млрд. Теперь он подорожал до €7 млрд. Еврокомиссия заявила, что готова профинансировать проект в размере 85% стоимости работ.