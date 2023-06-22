Экс-министра экономики Грузии избрали первым вице-президентом Нацбанка

Натия Турнава будет исполнять обязанности главы регулятора

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Бывшая министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава избрана первым вице-президентом Нацбанка, таким образом, она будет исполнять обязанности главы регулятора. Об этом сообщила сама Турнава на брифинге.

"Прошло заседание Совета Национального банка. Большинством голосов совет меня поддержал и избрал на должность первого вице-президента", - сказала Турнава, добавив, что регулятор продолжит "адекватную и осторожную монетарную политику".

Турнава занимала должность министра экономики и устойчивого развития Грузии с 2019 по 2022 год. С июня 2022 года она является членом Совета Нацбанка.

Ранее в июне парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное ей на законопроект о введении должности первого вице-президента Нацбанка. Суть законопроекта в том, что теперь обязанности главы регулятора будет исполнять первый вице-президент. Ранее не было четко определено, кто из трех вице-президентов возьмет на себя эти полномочия. Зурабишвили выступала против учреждения нового поста в Нацбанке.

2 марта истек срок полномочий президента Нацбанка Грузии Кобы Гвенетадзе. Его преемника назначает президент страны по представлению совета регулятора. Между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" возникли разногласия о комплектовании двух вакантных позиций в Совете Нацбанка. Правящая партия предлагала кандидатуру действующего министра финансов Лаши Хуцишвили, но президент была против и представила двух нейтральных, на ее взгляд, специалистов: Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе.