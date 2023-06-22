Нижегородская область направит 200 млн рублей на подготовку ликвидации опасных объектов

По словам главы региона Глеба Никитина, задача властей заключается в том, чтобы разработать наиболее эффективные как с экологической, так и с экономической точки зрения технические решения по ликвидации объектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области предусмотрели в бюджете более 200 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для ликвидации опасных объектов, 14 из которых регион включил в заявку для проведения работ по федеральному проекту "Генеральная уборка" нацпроекта "Экология", сообщает в четверг пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"14 наиболее опасных объектов заявлено правительством Нижегородской области для включения в федеральный проект "Генеральная уборка" национального проекта "Экология". По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в региональном бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации в сумме более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, задача властей - разработать наиболее эффективные как с экологической, так и с экономической точки зрения технические решения по ликвидации объектов. "Чем выше готовность, тем скорее можно приступать к работе. Именно реальных результатов ждут люди в сфере экологии", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал, что регион заявил в проект объекты с накопленными промышленными отходами химической и нефтехимической промышленности. Среди них - нефтеямы в Балахне, площадью 4 га, свалка промышленных отходов от бывшей нефтебазы в Павлове, где на участке площадью более 14 га размещено 14 тыс. бочек с отходами II-IV классов опасности. Сложным объектом, по словам Егорова, является пруд-накопитель кислых гудронов, расположенный в Нижнем Новгороде. Также существует полигон промышленных отходов "Корунд" площадью около 50 га и другие объекты.

Глава областного министерства отметил, что в Нижегородской области принято решение о создании при Минэкологии научно-технического совета. Основная его задача - вырабатывать рекомендации по техническим решениям ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В состав совета вошли не только представители ведущих нижегородских вузов, но и ученые из других регионов, академики РАН.