Файзуллин: более половины стоимости глобальной модернизации ЖКХ России найдено

Министр строительства и ЖКХ РФ рассказал о привлечении 2,3 трлн рублей в соответствующие проекты

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти РФ в совокупности всех финансовых инструментов привлекли 2,3 трлн рублей в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России. Об этом в четверг заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

"Уже сегодня 2,3 трлн рублей обеспечено финансированием, если посмотреть в комплексе на все действия, которые мы производим. 2,2 трлн рублей - это задача, которую нам необходимо проработать", - сказал он.

Министр отметил, что эта сумма не учитывает стоимость модернизации коммунального хозяйства на новых территориях РФ.

Объем инвестиций в обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в России, который необходимо привлечь в течение предстоящих 10 лет по поручению президента России Владимира Путина, составляет 4,5 трлн рублей. Для реализации этой задачи была запущена программа модернизации ЖКХ, первый ее этап рассчитан на 2023-2027 годы.

Файзуллин добавил, что на реализацию первого этапа программы в 2023 году предусмотрено 30 млрд рублей бюджетных средств, а на 2024 год - 100 млрд рублей. Это позволит модернизировать 13 тыс. км сетей и около 100 объектов ЖКХ, что улучшит качество коммунальных услуг для более 3 млн человек. Минстрой, по его словам, в настоящий момент обсуждает финансирование программы на 2025-2027 годы с Минфином.

Всего, с учетом уже реализующихся федеральных проектов и программ объем субсидий из федерального бюджета на развитие коммунальной системы в регионах в 2023 году составит 488 млрд рублей, отметил министр.