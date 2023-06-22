ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%

Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже, предлагает повысить их для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%, сообщила ФАС.

"После принятия приказа и проекта постановления правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля - 9,5%", - отмечает служба. Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос.

Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, говорится в сообщении.