22 июня, 15:55,
обновлено 22 июня, 16:08

ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%

Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже, предлагает повысить их для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%, сообщила ФАС.

"После принятия приказа и проекта постановления правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля - 9,5%", - отмечает служба. Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос.

Требования распространятся на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, говорится в сообщении. 

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