22 июня, 16:10,
обновлено 22 июня, 16:18

ЦБ предварительно оценил рост ипотечного портфеля банков России в мае на уровне 2,2%

Ипотечный портфель продолжал расти до 15,3 трлн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков в мае продолжал расти высокими темпами, по предварительным данным, на 2,2%, до 15,3 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"По предварительным данным, ипотека в мае продолжила расти высокими темпами (+2,2%), что соответствует уровню марта - апреля (+2,1-2,2%)", - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, основным драйвером роста была ипотека с господдержкой, выдачи по которой выросли примерно на 9% по сравнению с апрелем (до 303 млрд рублей с 278 млрд рублей, это максимальный месячный объем выдач с начала года). Увеличились выдачи как в рамках "Семейной ипотеки" (142 млрд рублей против 135 млрд рублей в апреле), так и "Льготной ипотеки" (126 млрд руб. против 113 млрд рублей), что, по мнению ЦБ, могло быть связано со стремлением банков успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 1 июня 2023 года.

В то же время выдачи рыночной ипотеки, напротив, немного замедлились - на 3%, до 279 млрд рублей после 288 млрд рублей в апреле.

Согласно данным ЦБ, доля проблемных кредитов остается на исторически низком уровне (0,6%). 

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