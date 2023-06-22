ЦБ отметил высокие темпы потребкредитования и замедление корпоративного кредитования в мае

Объем корпоративного кредитного портфеля банков вырос до 63,7 трлн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем корпоративного кредитного портфеля российских банков в мае вырос на 0,8% после показателей в 1,5-1,7% в феврале - апреле - до 63,7 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов сохранил в мае достаточно высокий рост - на 1,7% против апрельских 1,2% и достигнув 12,6 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии банковского сектора РФ в мае 2023 года".

"Корпоративное кредитование продолжает расти, хотя и несколько медленнее (+0,8%, или 528 млрд рублей, после +1,6% в среднем в феврале - апреле), что в целом соответствует среднемесячному темпу 2021 года (+0,9%). Росли только кредиты в рублях (+672 млрд рублей, +1,3%)", - указывают в ЦБ.

Вместе с тем в мае сохранился достаточно высокий рост потребительского кредитования (+1,7%, в апреле +1,2%), что обусловлено сохранением высокой потребительской активности, а также более мягкой кредитной политикой банков. Однако восстановление потребительского кредитования (прирост примерно 13% за последние 12 месяцев с учетом списаний и продаж) несколько опережает номинальный рост заработной платы (около 11%), что вызывает опасения, подчеркнули в ЦБ. Ужесточение с 1 июля количественных лимитов на выдачу кредитов может несколько охладить темп, считает регулятор.

При этом показатели кредитного качества портфеля пока остаются стабильными. Банк России следит за ситуацией и готов принимать дополнительные меры для охлаждения рынка.

"Данные по доле проблемных кредитов за май появятся после выхода настоящего материала. Мы не ожидаем заметного ухудшения, так как по балансу видно, что просроченная задолженность по корпоративному и розничному кредитованию в мае выросла незначительно (+0,1%, или +4 млрд рублей, и +1,4%, или +17 млрд рублей, соответственно)", - добавили в ЦБ.