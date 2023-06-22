Чистая прибыль банков России за январь - май составила 1,4 трлн рублей

По данным ЦБ, прибыль банковского сектора поддержали меньшие отчисления в резервы, а также рост основных доходов на фоне расширения бизнеса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский банковский сектор за январь - май 2023 года заработал 1,4 трлн рублей чистой прибыли, в мае - 273 млрд рублей (почти на четверть больше, чем в апреле), следует из материалов ЦБ.

"Чистая прибыль сектора в мае составила 273 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении - 25,9%), что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд рублей). За пять месяцев 2023 года сектор заработал уже 1,4 трлн рублей", - говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, прибыль банковского сектора поддержали меньшие отчисления в резервы, а также рост основных доходов на фоне расширения бизнеса. При этом доходы банков от валютной переоценки существенно сократились (16 млрд рублей в мае после 82 млрд рублей в апреле), так как курс рубля в мае практически не изменился".

Количество прибыльных банков в мае выросло до 237 (73% от общего числа) по сравнению с 230 в апреле (71%).

По итогам января - мая количество прибыльных банков составило 268 (82% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.