ЦБ отметил рост объема средств компаний и физлиц в банках РФ в мае

Средства населения выросли на 443 млрд рублей или на 1,2%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем средств компаний в российских банках в мае 2023 года увеличился на 548 млрд рублей, средств населения - на 443 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.

"После оттока в марте - апреле, связанного в основном с налоговыми выплатами, корпоративные средства в мае выросли на 548 млрд рублей, или на 1,2%. Ключевой фактор роста - приток средств нефтегазовых и горнодобывающих компаний", - отмечают в ЦБ.

В мае средства населения выросли на 443 млрд рублей, или на 1,2% (в апреле - на 1,6%), что нетипично для мая ввиду значительных социальных и бюджетных выплат, указывается в материалах.

Регулятор отмечает, что госсредства в мае значительно выросли - на 1 трлн рублей, или на 11,4%. Приток госсредств был в основном обеспечен налоговыми поступлениями за апрель и май.

Рост средств на счетах эскроу ускорился более существенно - на 156 млрд рублей, или на 3,8% (в апреле - на 2,1%). Регулятор объясняет это снижением темпа раскрытия таких счетов - предварительно, до 162 млрд рублей в мае после 221 млрд рублей в апреле, из-за замедления ввода объектов строительства в эксплуатацию, обусловленного сезонными факторами.