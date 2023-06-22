Запас рублевой ликвидности банков России в мае вырос на 0,9 трлн рублей

Общий объем рублевых ликвидных активов составил около 17,3 трлн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Запас рублевой ликвидности российских банков в мае значительно вырос - на 0,9 трлн рублей, до примерно 17,3 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ.

"Запас рублевой ликвидности (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) увеличился на 0,9 трлн рублей, в основном за счет средств субъектов РФ (+0,6 трлн рублей) и привлечения от Банка России под нерыночные активы (+0,3 трлн рублей). Общий объем рублевых ликвидных активов составил около 17,3 трлн рублей", - отмечается в материалах.

Текущий общий объем рублевых ликвидных активов - это адекватный уровень, достаточный для покрытия 23% средств клиентов в рублях или 50% средств физлиц, уточнили в ЦБ. Еще 9,3 трлн рублей (12% средств клиентов) банки могут привлечь у ЦБ под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 35% средств клиентов в рублях (35% в апреле).

Тем не менее, по оценкам регулятора, запас рублевой ликвидности распределен по сектору неравномерно, но денежный рынок позволяет нивелировать часть этих рисков - некоторые банки привлекают значительные объемы ликвидности на межбанковском рынке у банков, которые обладают избыточной ликвидностью.

Запас валютной ликвидности ($55 млрд) также находится на адекватном уровне - около 54% средств клиентов и 29% валютных обязательств (в апреле 47% и 28% соответственно).