В Молдавии заявили о стремлении сохранить рабочие отношения с "Газпромом"

Министр энергетики республики Виктор Парликов отметил, что руководство страны пока не видит смысла закупать газ у российского концерна

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии стремятся сохранить рабочие отношения с "Газпромом", хотя пока не видят смысла закупать у газ у российского концерна. Об этом заявил в четверг министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Фундаментальные факторы ведут к тому, что цены до зимы, скорее всего, будут низкими и мы закупаем газ впрок <...>. Мы видим некоторые риски, связанные с ценовыми скачками зимой, поэтому мы сохраняем рабочие отношения (с "Газпромом" - прим. ТАСС)", - сказал министр. При этом он отметил, что перед властями страны стоит задача "подготовиться, в том числе по объяснению гражданам", к ситуации, когда "цены у "Газпрома" по контрактной формуле будут ниже, и нам придется думать - будем мы покупать у него или покупать на рынке".

Сейчас, по словам министра, в Кишиневе не видят смысла в приобретении газа у российского концерна. "Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно", - пояснил он.

По мнению Парликова, и Молдавия, и "Газпром", не в полной мере выполняют свои обязательства по контракту. Так, Кишинев ставит в вину "Газпрому" сокращение объемов поставок, но при этом молдавские власти так и не предоставили в оговоренные соглашениями результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".

Просроченный аудит

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязал организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Для этого были приглашены зарубежные аудиторы - норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A.S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании. Однако к этому сроку результаты аудита так и не были представлены, и, несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

В мае глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что отчет все же будет представлен наблюдательному совету компании, который должен высказаться, принять его или нет, чтобы перейти к следующему этапу согласования графика выплат долга. Но этого не произошло.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждает, что долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".