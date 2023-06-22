Страны Запада выделят Сенегалу €2,5 млрд на развитие зеленой энергетики

В частности, власти Сенегала обещают при поддержке партнеров "усилить внедрение возобновляемых источников энергии" в свою энергетическую систему, доведя их долю до 40% от общего объема выработки электроэнергии к 2030 году

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Сенегал заручился поддержкой Великобритании, Канады, Франции и ФРГ, а также Евросоюза для привлечения инвестиций и модернизации своей энергетической системы. Как отмечается в их совместном заявлении, которое распространил в четверг Елисейский дворец, на эти цели будет выделено €2,5 млрд.

"В ходе саммита по новому глобальному финансовому пакту (проходящего в Париже с 22 по 23 июня 2023 года - прим. ТАСС) Сенегал и группа международных партнеров <...> объявляют о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) для поддержки усилий Сенегала по достижению всеобщего доступа к энергии и консолидации низкоуглеродной, жизнеспособной и устойчивой энергетической системы", - гласит коммюнике.

В частности, власти Сенегала обещают при финансовой и технической поддержке партнеров "усилить внедрение возобновляемых источников энергии" в свою энергетическую систему, доведя их долю до 40% от общего объема выработки электроэнергии к 2030 году. Партнерство подразумевает в том числе и помощь с привлечением средств за счет частных инвестиций и суверенных фондов. В ближайший год Сенегал должен подготовить соответствующий заявленным целям инвестиционный план.

"Чтобы ускорить внедрение возобновляемых источников энергии международные партнеры и банки развития мобилизуют €2,5 млрд в виде нового и дополнительного финансирования в течение стартового периода, который продлится от трех до пяти лет, начиная с 2023 года. В течение этого периода и после него может быть привлечено дополнительное финансирование для поддержки амбиций Сенегала", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это уже четвертое подобное соглашение. Ранее аналогичные партнерства уже заключались между странами Запада и Южной Африкой, Индонезией и Вьетнамом.