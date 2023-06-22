В РФ может пройти эксперимент по электронному кадровому документообороту на госслужбе

Доработку информационной системы в части сервисо планируется завершить в 2023 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает с июня 2023 года по май 2024 года провести эксперимент по использованию кадровых электронных документов в госорганах на госинформсистеме, говорится в пояснительной записке к проекту изменений в законодательные акты по вопросам, связанным с внедрением электронного кадрового документооборота на госслужбе.

"В целях апробации и последующего внедрения электронного кадрового документооборота в государственных органах в июне 2023 года - мае 2024 года планируется проведение эксперимента по использованию электронных документов, связанных с осуществлением кадровой работы, в отдельных федеральных органах исполнительной власти в рамках соответствующего акта правительства РФ", - отмечается в документе.

Согласно документу, по итогам эксперимента могут быть уточнены подходы к осуществлению электронного кадрового документооборота на гражданской службе, которые планируется закрепить в акте кабмина, утверждающем порядок осуществления электронного кадрового документооборота. "Учитывая планируемые сроки проведения эксперимента, необходимость проведения централизованного обучения сотрудников кадровых подразделений работе с новыми сервисами Федеральной государственной информационной системой в области государственной службы, а также во избежание затруднений у государственных органов при переходе на электронный кадровый документооборот предусмотрено вступление в силу законопроекта с 1 июня 2024 года", - указывается в документе.

Доработку информационной системы в части, касающейся сервисов, обеспечивающих электронный кадровый документооборот, планируется завершить в 2023 году, что, согласно пояснительной записке, создаст условия для реализации положений законопроекта.

Иные изменения

Также в пояснительной записке отмечается, что действующая редакция федерального закона о госслужбе не обеспечивает возможность эффективного ведения кадровой работы во всех госорганах, в связи с чем законопроектом дополнительно предусматривается возможность использования иных информационных систем только по решению президента РФ и кабмина. "Таким образом, ведение кадровой работы в государственных органах, включая осуществление электронного кадрового документооборота, планируется обеспечить посредством использования ФГИС в области госслужбы и иных госинформсистем", - говорится в документе.

Вместе с тем вносимые изменения позволят наделить кадровые службы полномочиями по осуществлению приема заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронных подписей и вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени удостоверяющего цента Федерального казначейства. "Введение предложенных норм позволит участникам электронного кадрового документооборота проходить процедуру личной идентификации и получать сертификаты ключей проверки электронных подписей непосредственно у кадровых служб, без необходимости личного посещения удостоверяющего центра Федерального казначейства, что будет способствовать уменьшению временных затрат, уменьшению сроков получения сертификатов и повышению клиентоцентричности", - указывается в документе.