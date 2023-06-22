Ozon повторно обжаловал решение Nasdaq о делистинге акций

Онлайн-ретейлер указывает, что до вынесения решения по повторной апелляции ADS не будут исключены с Nasdaq

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon повторно обжаловал решение Nasdaq о делистинге депозитарных расписок (ADS) компании, подав апелляцию на решение комиссии по слушаниям торговой площадки, говорится в сообщении Ozon.

Ранее, в начале июня, Ozon сообщал, что комиссия по слушаниям Nasdaq оставила в силе решение руководства биржи о делистинге ценных бумаг.

"21 июня 2023 года компания подала апелляцию на решение комиссии в Совет по рассмотрению листинга и слушаниям Nasdaq. Согласно инструкциям Совета по рассмотрению, письменное рассмотрение апелляции пройдет в течение июля, после чего Совет по рассмотрению вынесет свое решение", - говорится в сообщении.

Ozon указывает, что до вынесения решения по повторной апелляции ADS не будут исключены с Nasdaq. Компания также подчеркивает, что решение о делистинге ценных бумаг с Nasdaq не влияет на ее операционную деятельность.

В марте руководство Nasdaq сообщило, что уведомило Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, позднее все они обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа в свою очередь сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.