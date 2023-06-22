Более 90 сотрудников МЧС получили соцвыплаты за первое полугодие

В пресс-службе ведомства сообщили, что общая сумма финансирования из федерального бюджета на эти цели превысила 1 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 90 сотрудников МЧС России получили соцвыплаты, в том числе на жилье, с начала текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова ведется работа по предоставлению выплат личному составу ведомства для приобретения или строительства жилья. С начала текущего года общая сумма финансирования из федерального бюджета на эти цели превысила 1 млрд рублей. Средства уже получили семьи военнослужащих, пожарных и гражданских служащих - более 90 сотрудников МЧС", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что за первое полугодие освоены все денежные средства, выделенные МЧС России.