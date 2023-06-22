Форму для проводников ж/д составов в РФ планируют полностью обновить до конца 2024 года

Первые поставки новой форменной одежды для сотрудников поездных бригад начались в IV квартале 2022 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует завершить обновление формы российских проводников до конца 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

"Сейчас ее [новую форму - прим. ТАСС] носят уже больше 2 тыс. проводников и начальников поездов. Завершить обновление планируем до конца 2024 года", - рассказали в ФПК.

Фирменная форма одежды для проводников и сотрудников билетных касс в России постепенно начала обновляться, следует из годового отчета ФПК. Модельный ряд обновленной формы был создан в 2022 году. Для изготовления коллекции используются высококачественные износостойкие материалы. Кроме того, перечень элементов, входящих в состав комплекта, был расширен. "Новая форменная одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красных цветах. Мы также расширили базовую линейку, добавили в комплект плащи, платья, жилеты, женскую обувь, шарфы и перчатки. А проводникам фирменных поездов и "Ласточек" ФПК теперь выдаем еще и брендированные аксессуары: сумку для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - добавили в пресс-службе компании.

Первые поставки новой форменной одежды для сотрудников поездных бригад начались уже в IV квартале 2022 года. Так, сотрудники скоростного отделения вагонного участка Москва Ярославская, пассажирского вагонного депо Самара, пассажирского вагонного депо Владивосток и Северо-Кавказского железнодорожного агентства получили 2,1 тыс. комплектов форменной одежды нового образца.

"В 2022 году данными аксессуарами обеспечены более 2,9 тыс. проводников третьего и четвертого разряда, обслуживающих поезда "Ласточка", в том числе в Московском филиале - более 700 человек, Северо-Западном - более 1,2 тыс. человек, Северо-Кавказском - более 200 человек, Куйбышевском - более 600 человек, Уральском - 28 человек. Также во всех филиалах Компании организована выдача аксессуаров всем начальникам поездов (более 1,5 тыс. человек)", - отмечается в отчете.

В ФПК работают почти 60 тыс. человек, из которых половина на должностях проводников и начальников поездов.