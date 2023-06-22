22 июня, 16:40

В России могут ввести ответственность для производителей за утилизацию упаковки

Согласно нововведениям, производители и импортеры будут должны собирать и утилизировать такие отходы, либо доверить это государству, уплатив экологический сбор

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг одобрила в первом чтении законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о реформе РОП и переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и поручил правительству совместно с Госдумой принять такой законопроект в течение весенней сессии.

Поправки были разработаны комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, их предлагается внести в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты РФ. Согласно нововведениям, производители и импортеры должны предусмотреть утилизацию поставляемых на российский рынок товаров и упаковки от них. Они либо сами должны собирать и утилизировать такие отходы, либо доверить это государству, уплатив экологический сбор.

"В РОП 2.0, во-первых, мы стимулируем предприятия использовать как можно меньше трудноизвлекаемых и трудноперерабатываемых материалов за счет введения коэффициента экологичности, а еще - использовать меньше упаковки. Сейчас на контейнерных площадках до 50% отходов - это именно упаковка от разных товаров", - сказал член центрального штаба Народного фронта, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, комментарий которого приводит пресс-служба движения.

Коган отметил, что экологический сбор также будет служить дополнительным финансированием для строительства инфраструктуры с целью сортировки и переработки отходов. "Нам до 2030 года нужно построить 1 240 объектов, финансирование лишним не будет", - добавил он.

В пресс-службе Народного фронта ТАСС сообщили, что ко второму чтению комитет по экологии подготовил ряд замечаний и предложений. "Они касаются введения целевых показателей по утилизации в разрезе видов товаров, автоматизации контроля, расширения предмета проверки при включении в реестр утилизаторов, особенностей взаимодействия утилизаторов с импортерами, методик расчета базовых ставок экосбора, направлений расходования средств экосбора", - сказали в пресс-службе.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. 

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