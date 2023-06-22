Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,12-0,15%

Курс доллара вырос до 84,05 рубля, евро - до 92,18 рубля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг снижался, при этом индекс Мосбиржи продолжил курсировать вблизи годовых вершин. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 0,12% - до 2 815,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,15%, до 1 056,18 пункта.

Курс доллара вырос на 0,07%, до 84,05 рубля, евро - на 0,18%, до 92,18 рубля, юаня - на 0,002%, до 11,65 рубля.

"Покупатели продолжают реинвестировать в рынок выплаченные ранее компаниями дивиденды. В то же время сложная ситуация в геополитике, стойкость рубля в преддверии пика налогового периода, а также нахождение индекса Мосбиржи у многомесячных вершин формируют осторожный, выборочный спрос", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что регулятор приблизился к цели по ключевой ставке. "Это указывает на возможное скорое завершение цикла повышения ставок. Мировые площадки немного приободрились, но вскоре вновь возобладали умеренные продажи. В очередной раз отступили и нефтяные котировки. Баррель Brent опустился ниже $75", - добавляет эксперт.

Неоднозначные сигналы посылает и статистика - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США вновь превысило прогноз, совпав с показателем предшествовавшей недели (264 тыс.).

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Русснефти" (+6,11%), акции "Белуги" (+3,57%), котировки "Совкомфлота" (+3,17%), бумаги НМТП (+2,81%), акции "Россетей" (+2,51%), бумаги "Юнипро" (+2,20%), привилегированные акции "Транснефти" (+0,83%). Акции "Полюса" подорожали на 0,11%.

"Акции "Русснефти", "Белуги" и многих других эмитентов в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин. "Совкомфлот" и НМТП остаются интересными дивидендными историями с доходностью около 4,6% (закрытие реестра 4 июля) и 8,4% (закрытие реестра 12 июля) соответственно", - поясняет аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Поддержку привилегированным акциям "Транснефти" оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в рамках очередного пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется, добавляет эксперт.

Акции "Полюса" в течение сессии колебались между плюсом и минусом, достигли максимума с мая 2022 года (11,48 тыс. рублей), после чего скорректировались чуть ниже. "Очевидно, повышенный интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов "Полиметалла". В четверг же совет директоров "Полюса" заявил о нецелесообразности поддержания программ ГДР и АДР и намерении осуществить все необходимые действия, связанные с их прекращением и делистингом с Лондонской фондовый биржи", - указывает Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Аэрофлота" (-1,83%), бумаги En+ Group (-1,58%), котировки "Самолета" (-1,49%), расписки "Русагро" (-1,17%), бумаги АФК "Система" (-1,16%), акции НЛМК (-1,14%) и котировки "Распадской" (-1,13%).

Прогноз

Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность, считает Бахтин.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 23 июня - 2 725-2 825 пунктов, по курсу доллара - 82-84 рублей.

Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2 750-2 850 пунктов, курс доллара будет колебаться в диапазоне 83-85 рублей, евро - 91-93 рублля, юаня - 11,3-11,8 рубля.

Из статистики ожидаются индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США. Годовые собрания акционеров проведут "Абрау-Дюрсо" и МКБ.