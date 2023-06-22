В Венгрии считают, что прекращение транзита газа из РФ создаст большие сложности Украине

Глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш предположил, что "решение будет найдено"

БУДАПЕШТ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что прекращение транзитных поставок российского газа через Украину по истечении нынешнего контракта в конце 2024 года поставит эту страну в сложное положение. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Журналисты поинтересовались, могла бы Венгрия выступить посредником, чтобы помочь сторонам сохранить действующий пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. "Пока такой вопрос не поднимался", - ответил Гуйяш. Он предположил, что "решение будет найдено". "В противном случае ситуация для Украины будет очень сложная", - сказал представитель венгерского правительства.

Сама Венгрия уже давно не получает российский газ через Украину. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход украинской территории. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.