Минфин сохраняет позицию о раскрытии отчетности компаниями, но могут быть исключения

Право не раскрывать финансовую информацию или делать это в ограниченном объеме появилось у российских компаний в марте 2022 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости раскрывать компаниями финансовую отчетность, однако могут быть исключения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Позиция Минфина России о том, что финансовую отчетность нужно раскрывать, не изменилась. Однако могут возникнуть исключения из общих правил", - отметили в министерстве.

Право не раскрывать финансовую информацию или делать это в ограниченном объеме появилось у российских компаний в марте 2022 года. Норма действует до 1 июля 2023 года.

Как заявлял директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, министерство рассчитывает, что эмитенты начнут раскрывать свою отчетность со второго полугодия 2023 года, в том числе за те периоды, в которые они имели право не раскрывать финансовую информацию или делать это в ограниченном объеме.

При этом представитель Минэкономразвития отмечал, что в министерстве не видели предложений Минфина.

Ранее Forbes написал, что Минфин допустил продление режима неразглашения отчетности для части бизнеса. Некоторым компаниям могут разрешить по-прежнему не публиковать финансовую отчетность.