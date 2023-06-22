"Газпром" видит потенциал взаимодействия с африканскими странами

Холдинг заявил, что может предложить им свой опыт и технологические наработки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Газпром" открыт для обсуждения конструктивных предложений из африканских стран, может предложить им свой опыт и технологические наработки, говорится в сообщении холдинга.

"Более широкое использование природного газа поможет Африке решить целый ряд проблем: от экономических до социальных и экологических. Мы убеждены, что Африка должна полностью раскрыть для себя преимущества этого топлива. Мы видим потенциал взаимодействия с африканскими странами и можем предложить свой уникальный опыт и технологические наработки. "Газпром" открыт для обсуждения конструктивных и взаимовыгодных предложений, которые могли бы способствовать развитию экономики и улучшению жизни людей в африканских странах", - сказал начальник департамента компании Дмитрий Хандога, слова которого приводятся в сообщении по итогам международного круглого стола "Преимущества природного газа для населения и экономики", прошедшего в Йоханнесбурге (ЮАР).

С докладами на круглом столе выступили представители "Газпрома", "Газпром газификации", "Газпром энергохолдинга" и "Газпром гелий сервиса". Они рассказали о работе "Газпрома" и представили перечень компетенций, которыми холдинг обладает по всей цепочке газового бизнеса, отмечается в сообщении.

"Принимая во внимание политику правительства Южно-Африканской Республики по декарбонизации экономики, газ может стать эффективным средством удовлетворения спроса на энергию, поскольку возобновляемые источники энергии не могут обеспечивать ее бесперебойные поставки. В этой связи я считаю, что опыт "Газпрома" в реализации проектов по сжижению природного газа и строительству газопроводов может быть интересен южноафриканским партнерам", - сказал посол РФ в ЮАР Илья Рогачев.

К 2050 году более 60% прироста численности мирового населения, как ожидается, придется на Африку, а в регионе прогнозируется существенный экономический рост, который будет сопровождаться двукратным увеличением потребности в энергии. В частности, спрос на природный газ возрастет в 2,5 раза, сообщает "Газпром" со ссылкой на оценки экспертов. Удовлетворить рост спроса на газ на африканском континенте поможет увеличение добычи природного газа.