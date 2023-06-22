Новак отметил синергию в области производства нефтегазового оборудования РФ и Катара

Вице-премьер России заявил, что Москва видит большой потенциал в использовании возможностей Дохи, обеспечивающей перевалку продукции по международному транспортному коридору Север - Юг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва и Доха достигли синергии в области производства и взаимных поставок оборудования для нефтегазовой отрасли. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас есть синергия в том числе в области производства и взаимных поставок оборудования для нефтегазовой отрасли", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Новака, Россия видит большой потенциал в использовании возможностей Катара как страны, обеспечивающей перевалку продукции по международному транспортному коридору Север - Юг. "Это развитие торгово-экономического сотрудничества уже и с другими странами", - отметил вице-премьер.

Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в среду провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По итогам переговоров Мишустин заявил, что РФ и Катар прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей, а сотрудничество между Москвой и Дохой помогает обеспечивать баланс на мировом ранке газа. Со своей стороны премьер Катара отметил ключевую роль России в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.

В четверг главу катарского правительства принял президент России Владимир Путин. На встрече с российским лидером премьер заявил, что Доха намерена укреплять сотрудничество и координацию с Москвой в различных сферах. Он подчеркнул, что Катар и Россия связаны общими интересами в области энергетики и продовольственной безопасности.