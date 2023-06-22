Президент ОАЭ и вице-президент Турции обсудили инвестиционное партнерство

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Джевдет Йылмаз также рассмотрели возможность расширения сотрудничества в таких сферах, как продовольственная безопасность, возобновляемые источники энергии и климат

ДУБАЙ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в четверг в Абу-Даби турецкую делегацию во главе с вице-президентом республики Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности развития экономического партнерства, особенно инвестиционного. Они также обсудили расширение сотрудничества в таких сферах, как продовольственная безопасность, возобновляемые источники энергии и климат. Кроме того, президент ОАЭ и вице-президент Турции затронули различные вопросы на региональном и международном уровнях.

С эмиратской стороны на встрече, в частности, присутствовали секретарь Совета по национальной безопасности ОАЭ Али Мухаммед бен Хамад аш-Шамси, министр юстиции Абдалла бен Султан бен Авад ан-Нуайми и главный исполнительный директор инвестиционной компании Abu Dhabi Developmental Holding Company Мухаммед Хасан ас-Сувейди. В состав турецкой делегации также вошел министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек.

В ноябре 2021 года шейх Мухаммед, носивший в то время титул наследного принца Абу-Даби и занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего эмиратскими вооруженными силами, посетил Анкару. Это был первый визит высокопоставленного представителя правительства ОАЭ в Турцию с 2012 года. Тогда ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в турецкую экономику. 4 мая 2023 года ОАЭ и Турция заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое нацелено на увеличение товарооборота между странами до $40 млрд в ближайшие пять лет. Шейх Мухаммед посетил Турцию 10 июня, после прошедших в конце мая президентских выборов в республике, победу на которых одержал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что Турции нужно поддерживать отношения с большинством арабских стран, потому что Анкаре "нужны инвестиции из стран Персидского залива, особенно из ОАЭ", из-за сложной экономической ситуации. Ученый считает, что аравийские монархии, в частности ОАЭ и Саудовская Аравия, будут инвестировать в экономику Турцию в рамках экономической дипломатии.