В Северной Осетии состоялась презентация мастер-плана туркластера "Солнечный пояс Алании"

В туркластер войдет южная часть Владикавказа, горные части Пригородного, Алагирского и Ирафского районов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Презентация мастер-плана по созданию в Северной Осетии туристического кластера "Солнечный пояс Алании", в который войдет более 70 объектов общей площадью более 500 га, состоялась в четверг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Одно из центральных событий сегодняшней нашей совместной работы с Минэком России - итоговая презентация мастер-плана туркластера республики "Солнечный пояс Алании". Его разработкой занимались специалисты института развития Кавказ.РФ Это было одно из поручений президента РФ Владимира Путина по итогам нашей с ним встречи в августе 2021 года", - написал Меняйло.

Он отметил, что документ представляет собой поэтапную дорожную карту по развитию туристических дестинаций на территории республики. В туркластер войдет южная часть Владикавказа (вдоль Терека), горные части Пригородного, Алагирского и Ирафского районов. Всего в документе обозначено 75 объектов общей площадью более 500 га.

"Наши известные достопримечательности приведут в порядок и сделают современными площадками для посещения: в Даргавском некрополе построят музейные комплексы, кафе, парковки, заброшенная горно-обогатительная фабрика в Фаснале будет реставрирована и открыта для туристов, появится пеший туристический маршрут по территории Верхнего Фиагдона", - добавил руководитель региона.

Кроме того, историческое горное селение Цмити станет полноценным историко-рекреационным пространством. Вблизи Мидаграбинских водопадов по мастер-плану предполагается создание кемпинга, в Кобанском ущелье - экстрим-парка. Работа по реализации проекта будет проводиться совместно с институтом развития Кавказ.РФ.