Российские компании заключили три соглашения о реализации проектов в СЭЗ Таджикистана

Речь идет о планах по строительству завода эфира целлюлозы и выращиванию и переработке лекарственных растений республики

ДУШАНБЕ, 22 июня. /ТАСС/. Российские компании планируют построить два предприятия в таджикских свободных экономических зонах (СЭЗ) "Куляб" и "Сугд". Об этом ТАСС сообщил председатель Российско-Таджикского делового совета Ислам Назаралиев.

"Подписано три соглашения о намерениях между СЭЗ "Сугд" и российской компанией "Лаборатория огнезащиты" - это проект строительства завода по производству эфира целлюлозы", - сообщил собеседник. По его словам, еще одно соглашение подписали с СЭЗ "Куляб" российская компания "Пренолы" и таджикская "Растани инно", которые займутся выращиванием и переработкой лекарственных растений Таджикистана.

Назаралиев добавил, что подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Net Solutions" и Деловым советом по развитию цифровых проектов. Он уточнил, что требуемый объем инвестиций для трех проектов, реализуемых российскими компаниями, составляет более 2,5 млрд рублей.

По словам собеседника, при Деловом совете создан научно-экспертный орган, который возглавил академик Российской академии наук (РАН) Игорь Шеремет. Туда входят пять академиков и один член-корреспондент РАН. "Мы встречались с президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими и обсуждали формат сотрудничества с Деловым советом", - отметил Назаралиев.

Он добавил, что на встрече в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана обсуждалось развитие цифровизации и поддержки цифровых проектов. "Собираем лучшие умы, чтобы развивать взаимно интересные проекты, но есть ряд вопросов, требующих решения, - вопросы земли, коммуникации, финансирования. Мы рассчитываем на поддержку наших институтов развития, таких как ЕАБР, в льготном финансировании этих проектов", - заключил глава Делового совета.

Российско-Таджикский деловой совет создан в 2022 году в качестве площадки взаимодействия российского и таджикского бизнеса. Как говорится на сайте организации, она планирует объединить предпринимателей, представителей органов государственной власти и экспертов в поисках новых путей и направлений сотрудничества. Задачей совета ставится способствовать наполнению сотрудничества практическим содержанием, которое выразится в торговых и инвестиционных контрактах.