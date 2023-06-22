Лидер Кубы заявил о необходимости реформирования системы международных финансовых структур

Мигель Диас-Канель назвал нынешний мировой экономический и финансовый порядок "глубоко несправедливым, недемократическим и спекулятивным"

ГАВАНА, 22 июня. /ТАСС/. Справедливое сосуществование стран Севера и Юга требует реформирования сложившейся системы международных финансовых организаций. Об этом в четверг заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на саммите по вопросу нового мирового финансового пакта, который проходит в Париже.

"Самые катастрофические последствия нынешнего международного экономического и финансового порядка, глубоко несправедливого, недемократического и спекулятивного, в большей степени наносят ущерб развивающимся странам, - приводятся его слова на странице правительства Кубы в Twitter. - Существует острая неотложная необходимость в новом и более справедливом международном порядке".

По мнению Диас-Канеля, необходимо провести реформирование международных финансовых организаций как в вопросах управления и представительства, так и в вопросах доступа к финансированию. "В XXI веке недопустимо, чтобы устаревшие институты, доставшиеся в наследство от холодной войны и Бреттон-Вудса, продолжали навязываться большинству государств планеты. Они далеки от нынешнего международного расклада и призваны наживаться на резервах Юга".

Президент Кубы также отметил, что база, "определяющая отношения между Севером и Югом и сосуществование на планете, должна быть пересмотрена".

Глава карибского государства принимает участие в мероприятии в качестве председателя объединения "Группа 77 плюс Китай". Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. В настоящее время это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.