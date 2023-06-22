Алиханов: пошлины на вывоз янтаря дадут эффект только с другими мерами поддержки отрасли

Губернатор Калининградской области заявил о необходимости учитывать спрос на сырье и правила обработки камня в других странах

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 22 июня. /ТАСС/. Введение пошлин на экспорт янтаря может быть эффективно только с другими мерами поддержки перерабатывающей отрасли в России, также необходимо учитывать спрос на сырье и правила обработки камня в других странах. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на AmberForum-2023.

"Мне кажется, если и вводить пошлины, то только вкупе с другими мерами одновременно. С дополнительным субсидированием перерабатывающих мощностей. Хотя объем добываемого сырья мы можем переработать и здесь, внутри страны, но <...> нужно выстраивать систему сбыта. Говорить о том, что пошлинами или ценой ты вдруг кого-то завоюешь - конечно, этого не произойдет", - сказал он.

Алиханов также отметил, что важную роль играют административные процедуры и прямые контракты между участниками янтарного кластера. За последнее время удалось навести порядок в налогооблагаемой базе, легальный рынок стал заметно больше, чем раньше.

Мы вывели янтарь из специальной таможенной зоны, что убрало целый пласт различных мошенников из этого сектора экономики, ввели торговлю через биржу в Санкт-Петербурге, что позволило приблизиться к объективной цене", - добавил Алиханов.

В прошлом году губернатор Калининградской области заявлял, что необходимо ввести в России пошлины на вывоз янтаря из страны, поскольку это позволит уравнять условия для производителей изделий из янтаря на внутреннем и зарубежных рынках.

Форум проходит с 22 по 25 июня. Тематика - "Вселенная янтаря". Участникам рассказывают, как сделать из янтаря модный бренд, найти самые эффективные инструменты продаж на конкурентном рынке, организовать экспорт янтарных изделий и решить проблему "кадрового голода" в отрасли. Помимо деловой части программы, гостей ждет развлекательная, в рамках которой можно будет "добыть" свой образец янтаря, узнать особенности создания янтарного образа, сыграть в настольную игру "Янтарная империя" и познакомиться с последними коллекциями украшений на выставке-продаже, уточнили в пресс-службе комбината.