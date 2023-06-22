В Сочи появятся круизы в Грузию и Египет с заходом в Израиль

Они начнут курсировать с 22 июля

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Круизный лайнер Astoria Grande, соединяющий Сочи с Турцией, с 22 июля будет заходить в Грузию, а с декабря - в Египет и Израиль. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises.

"Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) также совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время двухнедельного круиза в Египет, который стартует 2 декабря, Astoria Grande будет заходить в израильский порт Ашдод. В пресс-службе отметили, что для пассажиров лайнера визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования не требуются.