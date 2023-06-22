AFP: кредиторы Замбии договорились реструктурировать ее госдолг

Речь идет о задолженности в размере $6,3 млрд, из которых $4,1 млрд приходятся на Китай, уточняет агентство

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Представители Замбии и ее крупнейшие кредиторы договорились о реструктуризации государственного долга этой африканский страны на полях парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, речь идет о задолженности в размере $6,3 млрд, из которых $4,1 млрд приходятся на Китай. Отмечается, что страна еще в 2020 году объявила дефолт, с тех пор переговоры осложнялись разногласиями между западными и китайскими кредиторами.

Частные кредиторы должны будут "приложить усилия, сравнимые с теми, которые приложили мы", продолжил источник, ссылаясь на пункт в объявленном в четверг соглашении, которое было одобрено Замбией и МВФ.

Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд, включая $18,6 млрд перед иностранными кредиторами, согласно данным министерства финансов страны на конец 2022 года. Часть этого долга принадлежит МВФ и Всемирному банку, а также различным банкам развития, и "не может быть реструктурирована", уточняет агентство.