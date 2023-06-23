Более 66% опрошенных россиян верят в успех отечественных стартапов

Свыше 27% респондентов отметили, что не видят будущего для молодых компаний в странах ЕАЭС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 66% опрошенных россиян рассказали, что верят в успех отечественных стартапов и их пользу для экономики страны, следует из опроса, проведенного экспертами из команды оргкомитета международной премии в сфере цифровых технологий "Искусный интеллект" в июне 2023 года. В опросе приняли участие более 2,2 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 60 лет.

Вместе с тем более 27% респондентов, напротив, не видят будущего для молодых компаний в странах ЕАЭС, а около 6% затруднились с ответом.

Провалы стартапов опрошенные списывают на отсутствие культуры ведения бизнеса (27,1%) и господдержки (18,7%). Еще 21,3% считают, что предпринимателям мешает в работе нестабильный доход, который не добавляет энтузиазма.

Участники опроса также рассказали о том, что у них вызывает доверие к новым компаниям. Большинство (29,9%) придерживается консервативных позиций и будут использовать сервисы только проверенных временем игроков на рынке. На доказанную эффективность, а также пользу сервисов и продуктов ориентируются 24,1% опрошенных. Самые недоверчивые (16%) будут ждать, когда компания станет востребованной во всем мире, и только тогда будут готовы стать ее клиентами. Есть и те, кто сначала изучат всю доступную им информацию о компании: ее открытость в публичном поле и даже наличие иностранных инвесторов, и только потом смогут говорить о доверии.

"Стартапам для развития необходимо стать частью сильного предпринимательского сообщества, иметь возможность узнать мнение инвесторов об их бизнес-плане и его реализации в условиях современного рынка, получить финансирование. Высокотехнологичные проекты сегодня нужны всему миру. Поэтому деловым кругам любой страны надо поддерживать и укреплять связи с иностранными коллегами, обмениваться опытом и сообща развивать высокотехнологичные сервисы, которые улучшают жизнь людей", - прокомментировал управляющий директор Ассоциации "НП РТС", учредителя премии "Искусный интеллект", Максим Волков.

По мнению исследователей глобального рынка стартапов из McKinsey & Company и CB Insights Startup Genome, наибольшего успеха в 2023 году могут добиться стартапы в сфере финансовых технологий. С ростом цифровых платежей, блокчейна, децентрализованных финансов и персонализированных финансовых услуг перед стартапами открываются широкие возможности для внедрения инновационных решений в таких областях, как мобильный банкинг, управление состоянием, одноразовое кредитование и insurtech (информационные технологии и цифровизация в страховании).