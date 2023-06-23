Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины

Варшава решила поддержать инициативу Будапешта, говорится в заявлении венгерского Минсельхоза

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Венгрия выступила с инициативой расширения зерновой сделки для Украины, предложив увеличить число используемых для этого морских транспортных маршрутов. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом.

В заявлении, опубликованном на сайте венгерского Минсельхоза, отмечается, что Варшава решила поддержать инициативу Будапешта. В связи с этим Надь попросил Телуса "предоставить ему мандат на проведение [от имени двух стран] переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов".

Как сообщил Минсельхоз, Надь и Телус "договорились организовать совместную встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским с целью поиска совместных решений проблемы импорта зерна". Заинтересованность Венгрии и Польши в продолжении и расширении зерновой сделки объясняется тем, что украинская сельхозпродукция не достигает традиционных мест сбыта и поступает в страны Центральной Европы по демпинговым ценам, нанося ущерб местным фермерам.

Надь считает, что существующие в Европе сухопутные "маршруты солидарности" не выполняют своей роли, поскольку продукция остается в соседних с Украиной странах". "Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас речь идет о 2,5 млн тонн", - сообщил министр.

По его словам, цель состоит в том, чтобы "расширить традиционные морские транспортные маршруты, на которые сейчас приходится только 12% украинской продукции". "Это позволит снизить нагрузку на сухопутные маршруты, а также уменьшить давление на внутренние рынки ЕС", - говорится в заявлении венгерского Минсельхоза.

В нем также отмечается, что "Телус считает важной инициативу Венгрии по расширению черноморских маршрутов, которая будет поддержана Варшавой".