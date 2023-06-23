Франция проведет в декабре 2023 года конференцию по сбору средств для МФСР

В фонде призвали выделить не менее $10 млрд

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Франция выступает за увеличение финансирования Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и с этой целью проведет конференцию по сбору средств для организации в декабре 2023 года. Об этом говорится в совместном заявлении Франции и МФСР, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.

"На саммите по новому глобальному финансовому пакту, который проходит в Париже 22 и 23 июня, президент Эмманюэль Макрон призвал глав государств и правительств всего мира увеличить взносы в МФСР, - говорится в документе. - Франция также объявила, что в декабре 2023 года в Париже состоится историческая и последняя сессия по сбору средств для пополнения МФСР".

Отмечается, что в течение года 177 государств - членов МФСР будут участвовать в определении стратегических приоритетов организации. По итогам этой деятельности они должны объявить о выделении средств для поддержки деятельности МФСР на период с 2025 по 2027 год.

В самой организации призвали выделить не менее $10 млрд "для преобразования продовольственных систем, усиления адаптации к изменению климата и продовольственной безопасности, а также для повышения доходов 110 миллионов малых фермерских хозяйств". По мнению МФСР, инвестиции в сельское хозяйство в два-три раза эффективнее, чем инвестиции в любой другой сектор, когда речь идет о борьбе с бедностью.