Венгрия и Польша предложили продлить запрет на поставки в ЕС зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь считает, что существующий срок запрета до 15 сентября слишком короткий, поскольку в это время еще будет идти сбор урожая кукурузы

БУДАПЕШТ, 23 июня. /ТАСС/. Венгрия и Польша выступают за продление запрета на поставки зерна с Украины в страны Евросоюза, который действует до 15 сентября. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телюсом.

Он напомнил, что ранее Еврокомиссия ввела до середины сентября эмбарго на импорт четырех видов украинских зерновых и масличных культур. Благодаря совместным действиям пяти стран - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии - запрещен ввоз в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. "Теперь мы можем защитить наши границы и наших фермеров не через национальные, а через совместные действия ЕС. Однако это временная ситуация, которая сохранится до 15 сентября", - приводится заявление Надя на сайте Минсельхоза.

По словам венгерского министра, они согласились с польским коллегой, что "этот срок слишком короткий, поскольку в это время, например, еще будет идти сбор урожая кукурузы". "Поэтому мы определенно хотели бы увидеть продление" запрета на поставки украинского зерна в страны ЕС после 15 сентября, сказал Надь.

Ранее правительство Венгрии заявляло, что предлагает Еврокомиссии пролонгировать этот запрет как минимум до конца года. По мнению Надя, это позволило бы найти общее "решение относительно ситуации на рынке зерновых с учетом возросшей нагрузки на наиболее пострадавшие государства, интересов фермеров и реального распределения бремени на уровне ЕС".

В то же время Венгрия и другие страны Центральной Европы разрешают транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции на мировые рынки. Контроль за такими перевозками был ужесточен, на них теперь отводится 15 дней. Власти строго следят, чтобы грузы направлялись по заявленным маршрутам установленным получателям. Партии товаров опечатываются на границе, а их транспортировка регистрируется в электронной системе придорожного контроля.