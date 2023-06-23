"Известия": покупатели активов уходящих компаний должны будут размещать 20% акций на бирже

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что такое решение должно стимулировать финансовый рынок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новые владельцы активов уходящей иностранной компании, которые купили их с дисконтом, должны будут в обязательном порядке разместить на бирже 20% приобретенных акций. Такое решение приняла комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, пишут в пятницу "Известия" со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

"Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан", - ответил Силуанов на вопрос, как можно мотивировать компании выходить на открытый рынок, чтобы у российских инвесторов, в том числе частных, было больше вариантов для вложения средств.

"Известия" напоминают, что комиссия и подкомиссия вправе санкционировать проведение сделок с недружественными резидентами, на осуществление которых весной 2022 года был введен запрет.

14 июня директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что есть поручение от президента о том, чтобы до 20% акций компаний, которые продаются сейчас уходящими из России иностранными инвесторами, размещались на фондовой бирже.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов. Регулятор обсуждает этот вопрос с правительством, отмечала она.

Решения о выдаче разрешений на сделки по приобретению российских активов у уходящих из РФ недружественных нерезидентов принимает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям.