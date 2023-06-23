"Известия": в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

Глава РЭО Денис Буцаев пояснил, что основная цель таких мер - плавный переход на упаковку, которую можно будет переработать, пишет газета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. До пяти видов пластиковой упаковки могут быть запрещены в России в 2024 году, а к 2030-му их число планируется увеличить до 20. Такие планы уже закреплены в федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла", пишут "Известия" со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

"Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны", - отметил глава РЭО Денис Буцаев газете. По его словам, постепенность изменений нужна для того, чтобы в стране появились все необходимые мощности, а у бизнеса было время подготовиться к нововведениям.

В РЭО пояснили, что основной целью нового подхода является отказ от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать. Например, ее трудно выделить из общего объема мусора либо упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга. На первом этапе оператор предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого), а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, используемой для этикеток, сумки-сетки для овощей и фруктов, пластикового пакета с донышком дой-пак (в таких продают кетчупы) и пластиковых капсул для кофе.

Минпромторг также подготовил доклад в правительство на эту тему, но ведомство не указало времени вступления в силу норм, уточняют "Известия" со ссылкой на документ. Ведомство пока предлагает ограничить четыре вида упаковки: разноцветные "кислотные" ПЭТ-бутылки , тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи.

"Работа ведомства направлена не на запрет производства всех пластиковых изделий: это может больно ударить как по упаковочной отрасли в целом, так и по кошельку каждого покупателя. Основной фокус - постепенное выведение из ассортимента упаковочной отрасли пластиковой упаковки, которую нельзя переработать, и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры ", - отметили в министерстве.

В Минприроды в то же время выступили за то, чтобы образования любых видов отходов сокращались, сообщает газета. Там также отметили, что переход к каким-либо ограничениям должен быть поэтапным, должны быть созданы альтернативные виды товаров и упаковки.