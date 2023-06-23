"Ъ": объем задолженности по кредитным картам в России достиг рекордных 225 млрд рублей

В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредиток, уточняет газета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уровень просрочки по кредитным картам в России резко увеличился в мае и, обновив исторический максимум, достиг рекордных 225 млрд рублей. Об этом в пятницу пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро".

По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд рублей, что практически совпадает с показателями апреля, которые составили 2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей, уточняет газета. Портфель сегмента на 31 мая достиг 1,872 трлн рублей, что на 3,4% больше, чем месяцем ранее.

Просрочка составила 12% от портфеля. В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт - максимум с октября прошлого года, уточняет "Коммерсантъ".

Гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин отметил, что это новая ситуация для рынка кредитных карт. "Вслед за ней, можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс", - пояснил он газете.

Согласно материалам "Скоринг Бюро", пока рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач: в среднем по 2 млн карт в месяц в течение всей весны 2023 года. В то же время в прошлом году в среднем было выдано менее 1,8 млн штук в месяц, в 2021 году - менее 1,4 млн штук.

В Промсвязьбанке подтвердили стабильный рост выдачи кредитных карт: в мае 2023 года рост год к аналогичному периоду прошлого года составил 20%, а в июне - 15%. В Росбанке отметили, что в мае этого года показатели по выдачам были сопоставимы с февралем 2023 года, пишет "Коммерсантъ". Однако большинство опрошенных газетой банков на запрос не ответили.