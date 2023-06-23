В Приамурье пострадавшим от птичьего гриппа хозяйствам выплатят почти 270 тыс. рублей

Одному из владельцев подсобного хозяйства, который стал виновником вспышки птичьего гриппа, впервые сократят компенсацию вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области выплатят компенсацию 24 владельцам подсобных хозяйств, которые потеряли кур и уток из-за птичьего гриппа в Тамбовском округе, на общую сумму почти 270 тыс. рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления ветеринарии.

"Жители села Привольное Тамбовского округа, потерявшие кур и уток в результате выявленного случая гриппа птиц, получат компенсации. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 267 тысяч рублей. Именно в эту сумму был оценен ущерб, который понесли владельцы домашней птицы из Привольного. Всего в списках пострадавших владельцы 24 личных подсобных хозяйств, которые лишились 506 кур, гусей и уток", - говорится в сообщении. Перечисление средств начнется в ближайшее время.

Одному из пострадавших владельцев подсобного хозяйства, который стал виновником вспышки птичьего гриппа, впервые сократят компенсацию вдвое.

"По факту выявления в селе гриппа птиц было проведено эпизоотическое расследование. Это обычная практика при возникновении особо опасного заболевания животных. В результате специалисты установили, что причиной вспышки стало несоблюдение правил содержания птицы владельцем хозяйства. Как раз в это время через территорию Приамурья массово летели дикие гуси, которые чаще всего и переносят птичий грипп. Во время сезонных миграций птицеводам необходимо проявлять особенную бдительность, однако житель села ветеринарные правила проигнорировал. В итоге все остальные птицеводы понесли убытки из-за небрежности одного человека", - приводятся слова начальника управления ветеринарии Сергея Самохвалова.

Птичий грипп был лабораторно подтвержден у курицы из хозяйства села Привольного 3 мая. На сегодняшний день карантин в населенном пункте снят. При этом в селе пока сохраняются ограничительные мероприятия на вывоз птицы и инкубационных яиц.