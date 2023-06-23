Концерн Ericsson избавился от большей части главного офиса в России

До конца 2023 года компания намерена сократить всех оставшихся сотрудников в стране

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson в декабре 2022 года подписал соглашение о расторжении договора аренды большей части офиса в Москве с 31 марта 2023 года, до конца года компания также планирует сократить оставшихся сотрудников в России. Детали принятых решений отражены в отчетности российского юрлица Ericsson.

Офис находится на Ленинградском шоссе на северо-западе Москвы, договор аренды на него действовал до середины февраля 2029 года. Площадь арендуемых помещений - 4 тыс. 675 кв. м, этот офис является основным арендуемым объектом Ericsson в России.

"Общество (местное юрлицо концерна - прим. ТАСС) подписало 1 декабря 2022 года соглашение о расторжении договора аренды большей части офиса с 31 марта 2023 года с выплатой компенсации арендодателю", - говорится в отчете. При этом различные картографические сервисы все еще указывают на присутствие компании в здании.

Все обособленные подразделения российской компании уже закрыты - в апреле 2022 года закрылись офисы в Уфе, Ульяновске и Казани, в середине августа - в Иваново, в Краснодаре, Владимире и Ростове-на-Дону. В конце августа были закрыты подразделения в Костроме и Туле, указывается в отчете.

Также в документах сказано, что на отчетную дату было сокращено 92% штатных сотрудников в России - остальных концерн уволит до конца года, также с выплатой выходных пособий. На 31 декабря 2022 года в местном представительстве работали 48 человек против 549 годом ранее.

Ericsson в России

В конце августа 2022 года концерн объявил, что будет сворачивать свою деятельность в РФ. В компании тогда подчеркнули, что всем сотрудникам в России оказывается финансовая и социальная поддержка. Согласно отчету компании за II квартал 2022 года, уход с российского рынка обошелся ей в 1,2 млрд крон ($130 млн).

В декабре того же года Ericsson сообщил, что договорился продать свой бизнес по поддержке клиентов в РФ бывшим операционным менеджерам своей российской "дочки", было заключено соответствующее соглашение. Сделка включала переход в российскую компанию примерно 40 сотрудников Ericsson и передачу некоторых активов и контрактов, связанных с деятельностью. При этом шведская компания рассчитывала в 2023 году иметь небольшое присутствие в России на местном уровне.