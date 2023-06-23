В России в 2022 году открылось более 1 млн предприятий

В ИТ-компании АТОЛ считают, что в 2023 году положительный тренд сохранится

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1 млн новых предприятий зарегистрировали в России за 2022 год, в 2023 году ожидается сохранение положительного тренда, сообщили ТАСС в пресс-службе ИТ-компании АТОЛ.

"Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, что за 2022 год в России открылось около 1,05 млн коммерческих предприятий, которые приобрели в общей сложности около 440 тыс. касс", - отметили в компании. Анализ количества предприятий был проведен на основе статистики, полученной из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Исходя этих сведений, лидером фискализации стали представители розничной торговли - на долю таких предприятий приходится более половины (53%) всех проданных касс. "При этом 30% относится к компаниям, реализующим товары повседневного спроса, 5% - на fashion, 4% - на аптеки, 3% - товары для дома, еще 10% суммарно - на торговлю электроникой, ювелирной и иной продукцией", - уточнили в АТОЛ.

Второе место по количеству используемого кассового оборудования занимает сегмент услуг - на его долю приходится 23% всех кассовых терминалов. Доля HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) составляет около 10%, мелкого опта - 7%, производственных предприятий - около 3%, АЗС и перевозок - по 2%.

Директор центра компетенций по цифровой экономике и GR АТОЛ Юлия Русинова указала, что кассы играют важную роль в экономике: они выполняют контрольные функции, защищают права покупателей, позволяя следить за ценами и составом оплаченной покупки, проверять подлинность маркированных товаров.

При этом АТОЛ ожидает сохранения тренда по регистрации новых предприятий в России. Как выяснили аналитики, количество открытых предприятий в январе - мае 2023 года составило 533 тыс., причем индивидуальные предприниматели регистрируются активнее (новых - 431 тыс.).

"Опираясь на данные исследования, мы прогнозируем, что в этом году будет наблюдаться рост числа открытий новых предприятий и сохранение положительного тренда по регистрациям. Уверены, что бизнес сектор будет продолжать развиваться и предоставлять новые возможности для предпринимателей, в том числе кассовый сегмент, который играет важную роль в экономике страны", - добавила Русинова.