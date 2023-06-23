Треть вакансий на федеральном этапе ярмарки трудоустройства - из промышленной сферы

Всего в рамках ярмарки будут работать 1 353 площадки по всей стране

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти 360 тыс. вакансий представят на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", треть из них - в промышленном секторе экономики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Первый (региональный) этап прошел 14-15 апреля. Федеральный этап пройдет в пятницу, 23 июня. Около 320 тыс. человек смогут очно посетить мероприятия ярмарки на 1 353 площадках по всей стране.

"Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства собрал почти 360 тыс. вакансий, причем каждая третья - в промышленном секторе экономики. Информацию по ним можно получить сразу на площадках ярмарки. Всего же в распоряжении служб занятости сегодня почти 1,9 млн предложений о работе. Участники ярмарки сегодня могут выбрать любое предложение, как представленное работодателем в рамках мероприятия, так и подобрать подходящий вариант из общей базы вакансий, размещенных на портале "Работа России", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова.

Также в пятницу состоится восьмичасовой онлайн-марафон при поддержке Российского общества "Знание" и информационного агентства ТАСС. Он начнется в 7:00 мск и продлится до 16:00 мск - более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства - это навигатор возможностей современного рынка труда. Посетители ярмарки могут одновременно встретиться с большим количеством работодателей, узнать об условиях будущей работы, востребованных профессиях, возможностях государственной поддержки в случае переезда или получении новой профессии. По итогам регионального этапа, который прошел в апреле, работу смогли найти более 49 тыс. человек", - привели в сообщении слова вице-премьера Татьяны Голиковой.