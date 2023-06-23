Сбербанк поддержит проекты по развитию речного транспорта

По словам главы компании Германа Грефа, на Манжероке планируется закупить лодки на электрических двигателях, которые не будут вредить экологии

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Сбербанк продолжит финансировать действующие и будущие проекты по развитию речного транспорта, а также предоставлять такую технику в лизинг, сообщил в пятницу глава компании Герман Греф журналистам, отвечая на вопрос ТАСС."Мы финансируем проекты в том числе те, которые представили президенту, по развитию экологически чистого туристического транспорта. С одной стороны, мы будем финансировать проекты. Также будем покупать и предоставлять в лизинг такого рода технику. В тех регионах, где мы развиваемся, будем сами покупать", - сказал Греф.

Он добавил, что, например, на Манжероке планируется закупить лодки на электрических двигателях, которые не будут вредить экологии. Такой транспорт будет предназначаться для катания туристов по Манжерокскому озеру. "Основная задача - очистка озера. Как только мы закончим, сразу же в следующем году начнем поставку техники и будем организовывать экскурсии", - добавил Греф. Также речные трамваи планируется поставить и на Телецкое озеро протяженностью порядка 70 км на северо-востоке Алтайских гор.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

Манжерок - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт Манжерок". Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.