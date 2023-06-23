Сбербанк рассмотрит возможность создания проектов на Сахалине, Камчатке и в Приморье

Глава компании Герман Греф при этом отметил, что сначала нужно завершить действующие проекты

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Сбербанк после завершения действующих проектов планирует осваивать Дальний Восток, сообщил в пятницу глава компании Герман Греф журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас сейчас более чем достаточно проектов, надо сначала справиться с ними. Важно делать немного проектов, но высочайшего качества. Наш проект в Mriya (курорт Mriya Resort & Spa в Ялте - прим. ТАСС) на протяжении семи лет получал приз как лучший Spa и Resort отель мира. И это знак качества. Сейчас наша задача - построить лучший в мире горнолыжный курорт в Горном Алтае. Как только мы освоим Горный Алтай, мы будем думать, куда двигаться дальше. Скорее всего, в направлении Дальнего Востока", - сказал Греф.

Он добавил, что на Дальнем Востоке рассматриваются такие регионы как Сахалин, Приморье и Камчатка. "Это наше неосвоенное сокровище", - добавил Греф.

Манжерок - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок". Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.