Производство Bayraktar на Украине могут начать в 2025 году

Строительные работы на местном дочернем предприятии идут по плану, отметил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", - приводит его слова в пятницу газета Yeni Akit.

Глава компании отметил, что "основная часть подготовительных работ [на заводе] уже ведется". По его словам, "ожидается, что завод будет электрифицирован в июле".

В августе 2022 года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако в интервью изданию "Укринформ", опубликованном 13 января, Боднар заявил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода".