Дана Уайт считает, что бой соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Илон Маск и Марк Цукерберг "чертовски серьезно" настроены на бой друг против друга по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом в четверг порталу TMZ сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дана Уайт.

"Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно", - сказал Уайт. Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и "участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР".

Уайт заявил, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит $100, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за $80. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену, но TMZ предполагает, что цена будет очень высокой. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность.

Ранее в четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Он вызвал главу Meta (признана в РФ экстремистской) на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter 8 июня сообщила газета The Wall Street Journal. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.

27 октября 2022 года Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального и финансового директоров. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем Twitter.