Кабмин выделил около 500 млн рублей на умные спортплощадки в шести регионах

Средства направят в Архангельскую, Белгородскую и Ростовскую области, Пермский край, Татарстан и Чечню

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Шесть регионов получат дополнительные средства из федерального бюджета на создание умных спортивных площадок. Своим распоряжением около 500 млн рублей на это выделил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

"Средства направят в Архангельскую, Белгородскую и Ростовскую области, Пермский край, Татарстан и Чечню. Каждый из этих регионов получит по 78 млн рублей, с помощью которых будут построены современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений", - сообщили в кабмине.

В правительстве отметили, что такие площадки помогут привлечь граждан к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Работа идет в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Он разработан по линии одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.