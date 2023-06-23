Ликсутов сообщил, что продажи автомобилей "Москвич" начнутся еще в 31 городе в 2023 году

Ожидается, что дилерские центры, в частности, появятся в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Количество городов, где продаются автомобили "Москвич", вырастет до 56: концерн соберет заявки на статус официального дилера еще в 31 городе РФ. О планах по проведению дополнительного отбора дилеров ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году. С 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич", - сказал он.

Так, в этом году дилерские центры появятся в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах. Более того, "Москвич" откроет дополнительные дилерские центры в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Всего в рамках первого этапа формирования дилерской сети были открыты 55 точек продаж и обслуживания автомобилей в 25 городах России.

"Дилерская сеть продолжает расти, чтобы еще больше жителей по всей стране могли познакомиться и приобрести московский автомобиль. Решение перезапустить производство на заводе "Москвич" принял мэр Москвы Сергей Собянин в мае прошлого года, а уже в этом году автомобили "Москвич" стали неотъемлемой частью транспортной системы многих городов России - современные городские кроссоверы работают в сервисах такси, каршеринга и других сферах", - добавил Ликсутов.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города. 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.