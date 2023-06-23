Йеллен заявила о снижении риска рецессии в США

При этом министр финансов отметила, что все это не значит, что "риска нет", указав на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах уменьшилась. Такую оценку высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.

"По моей оценке, ее вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась - посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается", - сказала она в интервью Bloomberg TV.

Йеллен при этом отметила, что все это не значит, что "риска нет", указав на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

"Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль", - добавил глава американского Минфина.

В начале мая председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что вероятность умеренной рецессии в стране не исключена, однако велики шансы на то, что ее удастся избежать. Перед этим регулятор сообщил, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в экономике США в текущем году. По оценке американского Bank of America, США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах нынешнего года, а также в первом квартале следующего года.